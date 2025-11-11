Junkster vorgestellt

Entwickler und Publisher Stormcloud Games kündigt "Junkster" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC an. Einen ersten Trailer dazu hat man auch parat.

Hier stellt man uns "Junkster" über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vor. Dabei erklärt man unter anderem das grundsätzliche Spielprinzip. Zudem lernen wir die Spielwelt und den markanten Hauptcharakter kennen.

Bei "Junkster" handelt es sich um einen 3D-Action-Plattformer mit einer interessanten Baumechanik. Der mutige kleine Konstruktionsroboter UM-13 ist darin nämlich auf einem gefährlichen Schrottplaneten notgelandet. Nur mit seinem treuen Robo-Schraubenschlüssel bewaffnet, muss er Teile aufstöbern, um sein Schiff zu reparieren und seine verlorene Fracht mit wertvollen menschlichen Artefakten wiederzufinden.

"Junkster" hat momentan keinen Releasetermin.