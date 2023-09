Junkworld erscheint im September auf Apple Arcade

Ironhide Game Studio, die Entwickler hinter dem preisgekrönten "Kingdom Rush"-Franchise, haben angekündigt, dass "Junkworld" am 22. September exklusiv für Apple Arcade erscheint. Apples Spiele-Abo bietet unbegrenzten Zugang zu einer sich weiterentwickelnden Sammlung von über 200 spassigen Spielen. Spieler bestreiten im postapokalyptischen Tower Defense-Spiel "Junkworld" mutige Abenteurer, durchqueren gefährliche Gebiete und treffen zwielichtige Gestalten.

"Junkworld" lässt euch einen Clan von Plünderern kommandieren und besticht dabei mit einem Mix aus epischen Herausforderungen, charmantem Gameplay und dem bekannten Humor von Ironhide. Sie bewegen sich in einem actionreichen Überlebenskampf durch gefährliche Landschaften wie kahle Wüsten und radioaktive Sümpfe.

Spieler müssen ihre Türme effizient platzieren, um Gegner niederzustrecken, taktische Karten mit besonderen Einheiten und Gadgets nutzen und verrückte Helden trainieren. Die besten Kombinationen können unzählige Gegnerwellen zerstören. In "Junkworld" muss "The Order" in vier Terrains voller Abenteuer, herausfordernden Wetterbedingungen, unvorhersehbaren Ereignissen und schnellen Kämpfen besiegt werden.

"Junkworld" ist später diesen Monat spielbar über Apple Arcade auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV.