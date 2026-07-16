Jurassic World Evolution 2: Complete Edition für Switch 2 vorgestellt

Frontier Developments hat eine Complete Edition von "Jurassic World Evolution 2" in Aussicht gestellt. Sie wird sogar noch in diesem Monat veröffentlicht.

Demnach ist die Complete Edition von "Jurassic World Evolution 2" schon ab 30. Juli für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich. Wie der Name bereits vermuten lässt, enthält sie alle Dinosaurier, Funktionen und herunterladbaren Inhalte, welche seit der Veröffentlichung des Titels erschienen sind.

Unklar ist dagegen noch, ob die Complete Edition von "Jurassic World Evolution 2" auch von den Hardware-Features der Switch 2 profitieren wird. So wäre die Unterstützung der Maus-Steuerung doch eine feine Sache, oder?

"Jurassic World Evolution 2" erschien bereits am 9. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.