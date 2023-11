Frontier Developments plc kündigte heute in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms den DLC "Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Predator Pack" an. Dieser erscheint am Donnerstag, den 30. November für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.

Ihr seid eingeladen, die wahre Macht der Kreidezeit zu enthüllen und vier aussergewöhnliche neue Arten in ihre Parks zu integrieren. Diese grossen, bedrohlichen Dinosaurier werden die Parkbesucher fesseln und begeistern, wenn sie sich um die Vorherrschaft streiten und auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit sind.

Gigantoraptor, dessen Name "Riesendieb" bedeutet, ist der grösste Oviraptorsaurier, der aus der späten Kreidezeit stammt. Mit seinem beeindruckenden Federkleid und seinen schlanken, wendigen Beinen kann der Gigantoraptor seine Geschwindigkeit über längere Zeit aufrechterhalten, während er seine Beute jagt.

Concavenator ist sofort an seinem charakteristischen schmalen Buckel zu erkennen und hat seinen Namen von seiner einzigartigen Wirbelsäulenform, die aus zwei grossen Wirbelkörpern besteht. Das aerodynamische Profil von Concavenator macht diesen wilden und schnellen Jäger zu einer aufregenden Bereicherung für jeden Park.