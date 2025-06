Jurassic World Evolution 3 auf dem Summer Game Fest revealed

Auf der diesjährigen Summer Game Fest-Präsentation wurde der dritte Eintrag der "Jurassic World Evolution"-Reihe enthüllt. Nicht nur lagen Fans mit der Annahme richtig, ein neues "Jurassic World"-Spiel würde rund um den siebten Film angekündigt, auch müssen wir uns gar nicht mal so lange gedulden. Geplant ist die Dinosaurier-Simulation von Frontier Developments nämlich für den 21. Oktober 2025 für die Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. "Jurassic World Evolution 3" erscheint in einer Standard- und einer Deluxe-Version.

Über Jurassic World Evolution 3

"In Jurassic World Evolution 3, dem nächsten Teil der preisgekrönten Reihe, übernimmst du die Kontrolle über den Aufbau und die Verwaltung deiner eigenen Jurassic World.

Hilf dem Leben einen Weg zu finden, indem du prähistorische Arten synthetisierst, züchtest und pflegst. Kümmere dich um jede Spezies und lass sie gedeihen, während du deinen Sauriern hilfst, Familien zu gründen und ihre Gene an zukünftige Generationen weiterzugeben.

Errichte unglaubliche Zufluchtsorte für deine Saurier, damit sie gedeihen, baue aufregende neue Attraktionen, um die Besucher zu begeistern, und behalte die Kontrolle, wenn es wie unvermeidlich zur Katastrophe kommt.

Pflege ganze Generationen von Sauriern

Mit über 80 ehrfurchtgebietenden prähistorischen Spezies, von denen du bei 75 die Möglichkeit hast, Saurierfamilien über Generationen hinweg zu managen, zu züchten und aufzuziehen. Ziehe sie von verspielten Jungtieren zu beeindruckenden ausgewachsenen Tieren auf – mit jeweils unterschiedlichen weiblichen, männlichen und Jungtier-haften Varianten.

Die Parkbesucher werden staunen, wie diese majestätischen Wesen miteinander umgehen und auf das blühende Leben um sie herum reagieren.

Berücksichtige einzigartige soziale Bedürfnisse und beobachte brandneue Verhaltensweisen, wie z. B. halb-aquatische Saurier, die sich ins tiefe Wasser wagen und Flugsaurier, die auf dem Land laufen.

Weiterentwickelte Kreativität

Erschaffe atemberaubende Parks mit neuen Kreativ-Tools, die es in der Jurassic World Evolution Reihe noch nie gegeben hat! Von der bahnbrechenden Terrainbearbeitung bis zur modularen Anpassung der Landschaft – errichte deinen Park von Grund auf und hole alles aus ihm heraus.

Baue deine Anlagen mit naturgetreuen Gehegen mit steilen Hängen und umwerfenden Landschaften. Erkunde faszinierende neue Attraktionen wie die Ballontour und den Saurier-Treffpunkt, an dem die Besucher prähistorische Tiere aus nächster Nähe beobachten und anfassen können, sowie viele weitere spannende Dinge!

Erstelle, lade und teile plattformübergreifende Community-Schöpfungen mit dem Frontier Workshop. Durchstöbere die besten Kreationen der Community, setze sie in deinem eigenen Spiel ein oder erstelle deine eigenen Parks, Gebäude und Gehege, bevor du sie anderen Spielern zur Verfügung stellst.

Epische Globetrotter-Kampagne

Schliesse dich bekannten Gesichtern aus der Jurassic-Franchise an, darunter Dr. Ian Malcolm, und begib dich auf eine nicht-lineare Kampagne auf einer weitläufigen Weltkarte mit Kult-Schauplätzen wie dem Montana-Ödland und neuen Schauplätzen wie Japan – jeder von ihnen bietet spannende neue Herausforderungen. Jede Entscheidung stellt deine Fähigkeiten als Parkmanager auf die Probe, wenn du konkurrierende menschliche Interessen mit der heiklen Integrierung der Saurier in eine moderne Welt abwägst.

Es gilt deinen Ruf in drei einflussreichen Industriesektoren unter Berücksichtigung der einzigartigen Anforderungen einer Reihe von Kunden, die eine Anlage besitzen, zu erhalten. Aber sei vorgewarnt: nicht jeder möchte die Saurier gedeihen sehen.

Beherrsche das Chaos

Richte deine Anlage so ein, dass sie so effizient wie möglich läuft – mit leistungsstarken und leicht zugänglichen Parkverwaltungs-Tools, die dir die Kontrolle über die Abläufe in deinem Park ermöglichen.

Aber Chaos ist die einzige Konstante. Mach dich also auf eine Katastrophe gefasst, indem du mit neuen Sicherheitskameras die Gegenmassnahmen bei entlaufenen Sauriern automatisierst, und dämme Bedrohungen ein, indem du deine Wartungsteams einsetzt, um wichtige Reparaturen auf dem Gelände durchzuführen."