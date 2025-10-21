Jurassic World Evolution 3 im Launch-Trailer

Frontier Developments hat den Launch-Trailer zu "Jurassic World Evolution 3" veröffentlicht. Das Spiel bereichert die Serie erstmals mit Jungsauriern und einem umfangreichen Zuchtsystem. Ihr begebt euch auf eine epische Kampagne, die euch zu atemberaubenden Landschaften auf der ganzen Welt führen.

Neue Park Manager, und diejenigen, die es werden wollen, können sich der Herausforderung stellen, ihre eigenen Dinosaurier zu züchten. Zum Launch bietet das Spiel über 85 Arten. Die Gehege bringen mehr Vielfalt denn je in die Parks, dank des ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus und der faszinierenden Jungtiere, die jeweils ihre eigenen neuen sozialen Interaktionen und Verhaltensweisen aufweisen. Die sorgfältige Pflege dieser majestätischen Arten sorgt dafür, dass die Herden gedeihen können, was für anspruchsvolle Gäste noch attraktiver ist – und somit mehr Geld einbringt, das investiert werden kann.