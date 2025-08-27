Frontier Developments hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Jurassic World Evolution 3" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns knapp zwei Minuten lang die zentralen Features von "Jurassic World Evolution 3" vorgestellt. Dabei steht im Vordergrund, wie wir damit unseren Park aufbauen können. Einblicke in die Gameplaystruktur der Simulation bekommen wir dadurch natürlich ebenfalls geboten.

Zuletzt war "Jurassic World Evolution 3" im Juni in die Schlagzeilen gekommen. Damals beugte sich Frontier Developments dem Druck der Community und versprach, keine KI-Portraits für die darin enthaltenen Wissenschaftler zu verwenden.

"Jurassic World Evolution 3" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.