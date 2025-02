Just Crow Things auch für PS4 & PS5

Unbound Creations hat "Just Crow Things" auch für PS4 und PS5 angekündigt. Einen konkreten Erscheinungstermin dafür kennen wir auch schon.

So ist "Just Crow Things" ab 19. März auch für die beiden Sony-Konsolen erhältlich. Ein bunter Trailer stellt uns die Umsetzungen über eine Minute lang in bewegten Bildern vor.

Bei "Just Crow Things" handelt es sich um ein sandboxartiges Abenteuer, in dem wir als neugierige Krähe durch zehn einzigartige Levels reisen und tierische Freundschaften knüpfen. Mit anpassbaren Outfits, zahlreichen aufhebbaren Gegenständen und abwechslungsreichen Aufgaben, von klugen Rätseln bis hin zu chaotischen Streichaktionen, können wir uns dabei den Ruf als coolste Krähe der Stadt verdienen.

"Just Crow Things" bereits seit dem 15. August 2024 für Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.