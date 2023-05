Just Dance 2023 Edition Season 2

Ubisoft gab bekannt, dass "Just Dance 2023 Edition" in Season 2 mit dem Eurovision Song Contest kooperiert. Showdown mit dem Eurovision Song Contest startet heute am 9. Mai und bringt vier neue Karten und Belohnungen im Eurovision-Design für die Just Dance 2023 Edition, sowie ebenfalls neue Songs von früheren Teilnehmer und Playlisten für den Just Dance+ Streaming-Dienst. Eine themenspezifische Playliste wird vorübergehend kostenlos in der Just Dance 2023 Edition verfügbar sein und später exklusiv bei Just Dance+ zur Verfügung stehen.

Anbei folgt der Zeitplan für den Release der neuen Inhalte:

​Neue Eurovision-Songs

...dauerhaft über Just Dance+ verfügbar

9. Mai: "Slo Mo" von Chanel

17. Mai: "Give That Wolf a Banana" von Subwoolfer

25. Mai: Überraschungs-Track

22. Juni: "Trenulețul" von Advahov Brothers und Zdob și Zdub

The Greatest Show! Playlist

...verfügbar ab 9. Mai. Die Playlist ist eine Woche lang kostenlos in Just Dance und bis zum Ende der Season auf Just Dance+ verfügbar.

“Don’t Stop Me Now” von Queen

“Te Dominar” von Daya Luz

“Human” von Sevdaliza “-Just Dance” von Lady Gaga ft. Colby O’Donis “-SloMo” von Chanel

“Locked Out of Heaven” von Bruno Mars

“Danger! High Voltage” von Electric Six ​

Eurovision Song Contest Playlist

...verfügbar ab 15. Juni auf Just Dance+ bis zum Ende der Season

"Waterloo" von ABBA

"TOY" von Netta

"UNO" von Little Big

"Think about Things" von Daði Freyr

"Satellite" von Lena Meyer-Landrut

"Flash (Just Dance Version)" von Bilal Hassani mit Sulivan Gwed, Paola Locatelli und Sundy Jules -"MA ITU" von Stella Mwangi ​

Showdown-Playlist

...ab dem 6. Juli dauerhaft auf Just Dance+ verfügbar.