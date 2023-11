Ubisoft gab bekannt, dass der Song "This Wish", gesungen von der Oscar-Preisträgerin Ariana DeBose aus Disneys epischer animierter Musical-Komödie "Wish", ab sofort in "Just Dance 2024 Edition" auf Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S kostenlos verfügbar ist.

Passend zum US-Kinostart des Films könnt ihr das Abenteuer über die Feiertage nach Hause holen und Ashas Moves in einer von "Wish“ inspirierten Choreografie nachtanzen!