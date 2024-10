Just Dance kooperiert mit Galantis

Ubisoft veröffentlichte in einem Behind-the-Scenes-Video Details über die ADHS-thematisierende Map von "Just Dance 2025 Edition". Die Initiative möchte damit das Bewusstsein für ADHS schärfen und eine positive Darstellung von ADHS während des ADHS-Awareness-Monats fördern.

Die Karte enthält den Song "BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)" von Galantis. Die ursprüngliche Idee für den Song stammt von Christian Karlson, einem Mitglied dieser Band, der selbst zur ADHS-Gemeinschaft gehört und sehr daran interessiert war, Musik zu nutzen, um ADHS zu beschreiben.

Von Beginn an wollte Just Dance eine unterhaltsame und einladende Umgebung für alle Menschen bieten. Mit der Map "BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)" kann "Just Dance 2025 Edition" eine wertvolle Unterstützung für die ADHS-Gemeinschaft bereitstellen.

Die Map wurde sorgfältig gestaltet, um dieses Thema auf positive und ermutigende Weise zu behandeln. Sie umfasst einen lebendigen Hintergrund, einen mitreissenden Coach und eine dynamische Choreografie:

"Diese Just Dance-Map ist eine perfekte Möglichkeit, das Stereotypische herauszufordern und zu unterstreichen, was Just Dance schon immer getan hat. Jede Person in ihrer Einzigartigkeit zu feiern und zu ermutigen, sie beim Tanzen zusammenzubringen."

Pierre Escaich, Neurodiversity Talent Program Director bei Ubisoft