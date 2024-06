Just Dance 2025 hat ein Release-Datum

Ubisoft kündigte auf der Nintendo Direct "Just Dance 2025 Edition" an, den nächsten Teil der beliebten Musikvideospielreihe, der im Oktober 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen erscheinen wird.

Mit 40 brandheissen neue Songs - von Pop-Hits bis hin zu Familienkrachern – bietet "Just Dance 2025 Edition" die Gelegenheit zu feiern, besondere Familienmomente zu schaffen oder mit Spass zu trainieren. Zu den ersten Songs, die enthüllt wurden, gehören unter anderem:

Yes, and? von Ariana Grande

Unstoppable von Sia

Poker Face von Lady Gaga

Basket Case von Green Day

Calabria 2007 von Enur feat. Natasja

Weitere Songs werden noch bekannt gegeben!

Spieler, die die "Just Dance 2023 Edition", "Just Dance 2024 Edition" und "Just Dance 2025 Edition" besitzen, werden alle Spielinhalte zusammen an einer Stelle zugänglich haben.*