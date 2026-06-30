Kaiject angekündigt

Entwickler und Publisher Gryphon's Nest stellt uns "Kaiject" für den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man gleichzeitig auch im Gepäck.

Bei "Kaiject" handelt es sich um ein meditatives First-Person-Action-Erlebnis, welches auf der Oberfläche und im Inneren der Körper riesiger Kaiju spielt. Wir erkunden darin ihre lebendigen Strukturen, überwinden tödliche Gefahren und finden einen Weg, diese Kreaturen aufzuhalten, bevor sie alles auf ihrem Weg zerstören.

Wir sind dabei ein Soldat, der auf eine verzweifelte Mission geschickt wird: Stoppe einen gigantischen Kaiju, der die Stadt bedroht. Lande direkt auf seinem Rücken, durchbreche die äussere Schicht und dringe nach innen vor, um das Monster von innen zu zerstören.

Statt eines klassischen Shooters erwartet uns ein unkonventionelles Gameplay: Wir erforschen eine lebende Kreatur, bahnen uns unsere eigenen Wege durch ihren Körper und treffen Entscheidungen im Moment.

Einen Trailer zu "Kaiject" gibt es ebenfalls zu sehen. Dieser erklärt fast eine Minute lang hauptsächlich das spielerische Grundgerüst.

"Kaiject" erscheint im weiteren Jahresverlauf.