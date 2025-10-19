One More Time stellt Kaiju Cleaner Simulator vor

Reinigungs-Simulatoren hat die Gaming-Welt schon einige gesehen und Exoten wie "Viscera Cleanup Detail" gaben uns sogar die Möglichkeit, als Hausmeister nach einer abgewehrten Alien-Invasion auf einer Raumstation sauberzumachen. Nun bekommen wir einen weiteren Spezialjob, nämlich nach einer Kaiju-Schlacht aufzuräumen. So stellt uns Indie-Entwicklerstudio One More Time "Kaiju Cleaner Simulator" vor, einen kooperativen First-Person-Simulator für PC mit bis zu vier Mitspielern. Erscheinen soll der Spass im Jahr 2026. Hier seht ihr den Ankündigungstrailer und lest die humorvolle Beschreibung:

Über Kaiju Cleaner Simulator

Es ist Zeit, das Kaiju-Chaos aufzuräumen!

"Wenn riesige Monster Chaos verbreiten, muss jemand hinter ihnen aufräumen. Werdet Teil eines Teams professioneller Kaiju-Reiniger und bringt Ordnung in zerstörte Städte. Extrahiert wertvolle Organe, meidet tödliche Giftstoffe, verbessert eure Ausrüstung und macht aus einer schmutzigen Arbeit ein spannendes Abenteuer!

Zerlegt gigantische Kaiju-Kadaver

Setzt ein breites Arsenal schwerer Ausrüstung ein – Kettensägen, Brecher, Extraktoren und vieles mehr – um die Überreste zu zerlegen. Erweitert und verbessert eure Werkzeuge, um die Aufgaben leichter und unterhaltsamer zu machen. Extrahiert wichtige Organe unversehrt und beseitigt dabei gefährliche Schadstoffe!

Reinigt die Strassen

Wascht Blut, Fleisch, Schleim und giftigen Abfall von den Strassen. Dankbare Bewohner werden eure harte Arbeit schätzen und euer Chef belohnt euch mit einem saftigen Bonus. Je sauberer ihr arbeitet, desto höher der Lohn!

Präzision zahlt sich aus

Sammelt sorgfältig Organe, Knochen und seltene Kristalle, um eure Gewinne zu maximieren. Genaue Sortierung und präzise Arbeit bringen wertvolle Boni und bessere Aufträge!

Verbessert eure Ausrüstung

Schaltet neue Werkzeuge frei, verbessert eure Fähigkeiten, kauft spezielle Schutzanzüge und steigert die Effizienz eurer Reinigungseinsätze.

Lacht dem Chaos ins Gesicht

Sogar die schmutzigsten Jobs können riesigen Spass machen! Witzelt mit euren Kollegen im Sprachchat, neckt euer Team und haltet die Stimmung hoch, während ihr Monsterreste von den Strassen schrubbt.

Besonderheiten: