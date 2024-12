Kakale Online: Neue Erweiterung

Der brasilianische Entwickler ViVa Games, Betreiber des MMORPGs "Kakele Online" gibt heute die Veröffentlichung der heiss erwarteten Erweiterung "The Orcs of Walfendah" bekannt, die in der zweiten Dezemberwoche erscheinen wird. Vollgepackt mit neuen Inhalten und umfangreichen Gameplay-Verbesserungen, verspricht dieses Update ein unvergessliches Erlebnis für Spieler aller Stufen.

Die Erweiterung beinhaltet eine fesselnde Geschichte über Orks, in der die Spieler auf vielfältige Ork-Feinde treffen, unerforschte Regionen erkunden und eine Reihe von aufregenden Features freischalten, darunter neue Karten, Haustiere, Reittiere und Auren.

Auch für saisonale Überraschungen ist gesorgt: Ein festliches Weihnachts-Event mit exklusiven Belohnungen und Aktivitäten bringt jeden in Weihnachtsstimmung.

"Macht euch bereit für eine epische Reise im MMORPG Kakele Online, denn die Erweiterung 2024.3, The Orcs of Walfendah, erscheint diesen Dezember! Taucht ein in eine spannende Geschichte rund um die Orks, stellt euch furchterregenden neuen Gegnern und erkundet erweiterte Gameplay-Features. Mit seiner Mischung aus nostalgischen RPG-Elementen und modernen Innovationen verspricht jedes Abenteuer Strategie, Geschicklichkeit und Community-getriebenen Spass. Die Welt von Kakele erwartet euch. Seid ihr bereit, euch der Herausforderung zu stellen?"

Lucas und Bruno Adami - Co-Founder von ViVa Games