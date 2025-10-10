Kamla kommt für weitere Plattformen

Soft Source Publishing und Entwickler Mad Mantra haben "Kamla" für weitere Plattformen in Aussicht gestellt. Auf den Release der Portierungen müssen wir auch gar nicht mehr lange warten.

Demnach ist "Kamla" auch für PS5 und Switch in der Mache. Beide Umsetzungen des Horrorspiels werden am 30. Oktober veröffentlicht. Inhaltliche Unterscheide zwischen den beiden Versionen gibt es offenbar nicht.

Gleichzeitig stellt man uns die neuen Versionen von "Kamla" mit einem atmosphärischen Trailer vor. Darin wird uns etwas mehr als eine Minute lang ein kurzweiliger Mix aus Story- und In-Game-Sequenzen geboten.

"Kamla" erschien am 7. Mai 2024 für den PC. Die Portierungen für iOS und Android folgten am 8. Februar.