Karate Survivor auch für Switch

Alawar kündigt eine Switch-Portierung von "Karate Survivor" an. Bis zu deren Veröffentlichung dauert es auch gar nicht mehr lange.

Demnach ist "Karate Survivor" schon ab 28. August auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Den zugehörigen Launchtrailer können wir sogar jetzt schon ansehen. Darin stimmt man uns über eineinhalb Minuten lang mit flotten In-Gme-Sequenzen auf das Spiel ein.

Inhaltlich kombiniert "Karate Survivor" Achtziger-Jahre-Actionfilm-Flair mit einer Roguelite-Mechanik und schnellen Strassenkämpfen. Als Karate-Meister improvisiert man darin mit absurden Waffen, nutzt die Umgebung taktisch und entwickelt individuelle Kombo-Ketten.

Erfahrungspunkte schalten dabei neue Techniken frei während abwechslungsreiche Areale samt Bossgegnern für frische Herausforderungen sorgen. Jeder weitere Durchlauf verlangt Kreativität, Reaktion und strategisches Denken - ob mit Moppstiel, Spielzeughammer oder einstürzendem Gerüst.

"Karate Survivor" ist bereits seit 30. Oktober 2024 für den PC erhältlich.