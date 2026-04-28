Karma Exorcist angekündigt

Publisher Infini Fun und Entwickler Cyclos stellen uns "Karma Exorcist" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir ebenfalls zu sehen.

Bei "Karma Exorcist" handelr es sich um ein Action-Adventure im Metroidvania-Stil mit fernöstlicher Mythologie. Der Titel bietet eine frische Interpretation der Unterwelt: Gutes und böses Karma wirken dabei wie ein unsichtbares Magnetfeld, welches das Gleichgewicht der sogenannten Drei Welten beeinflusst. Wenn sich böses Karma ausbreitet, folgen unterschiedliche Katastrophen.

Um dem entgegenzuwirken, erschufen die Götter und Buddhas die Unterwelt mit der Meng-Po-Suppe (dem Trank des Vergessens), den 18 Ebenen der Hölle und mehr – alles, um den Kreislauf der Existenz zu erhalten. Darin erkundest du eine Welt der Toten, welche gleichermassen vertraut und fremd wirkt.

"Karma Exorcist" hat noch keinen Releasetermin.