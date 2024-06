KARMA: The Dark World auf Day of the Devs gezeigt

Mit "KARMA: The Dark World" arbeitet das chinesische Studio Pollard Studios an einem psychologischen Thriller. Im Rahmen des Day of the Devs des Summer Games Fests konnten wir einen spannenden Blick auf das Spiel erhaschen. Das Spiel bietet uns eine alternative Version der Weltgeschichte, in der ein Megakonzern namens Leviathan den Zweiten Weltkrieg dank seiner fortschrittlichen Technologie beendet und fortan die Welt kontrolliert. Als Agent haben die wir Fähigkeit, Gedanken anderer zu lesen und so wichtige Informationen zu erfahren.

Über KARMA: The Dark World

"Aus irgendeinem Grund bist du hierher zurückgekehrt. Alles wirkt auf einmal so unnatürlich. Dein Name, dein Gesicht, dein Stimme und all dein Erinnerungen. Mit Hilfe eines älteren Mannes, der dich mit einem seltsamen Tonband mit deinen alten Erinnerungen verbindet, begibst du dich auf eine Reise zurück in deine Erinnerung. Erlebe bizarre Ereignisse in einer dunklen Welt, reise durch Fragmente brüchiger Erinnerungen, decke als Ermittler die Wahrheit über die Geschehnisse auf und finde die Quelle, wo alles begann.

Über den Spielverlauf

Der Spieler spielt in der Ego-Shooter-Perspektive.

Psychedelische Erfahrungen wie in einem Thriller: Finsternis, Monster, unerklärliche Geräusche und eine bizarre, sich ständig ändernde Umgebung. Schalte den Ton ein und achte immer darauf, was um dich herum geschieht.

Eine Erzählung in Fragmenten: Du musst dich ständig der Zeit und des Raums bewusst sein, die du durchläufst, sowie auf Schlüsselpersonen und Ereignisse achten, die dir dabei helfen, deinen Ausweg problemlos zu finden.

Latentes Gehirn: Wenn du mit dem Gehirn anderer in eine Welt eintauchst, die sowohl vertraut als auch unbekannt ist, musst du die Wahrheit herausfinden und das Geheimnis der Erinnerung entschlüsseln.

Sammle, untersuche und löse Rätsel: Während du das Spiel erkundest, schreiten verschiedene Ereignisse voran. Im Spiel musst du sorgfältig Schlussfolgerungen treffen und Hinweise erhalten, die du dem Unternehmen meldest.

Spielfunktionen

Eine in dunkle Wolken gehüllte Stadt

Seit die Leviathan Corporation den Ort übernommen hat, ist es nicht besser geworden. Riesige Flugboote blicken von oben auf die Stadt herab. Dieser Bereich ist eine schwarze Verbotszone und zugleich dein Zuhause.

Lösen von Sicherheitsvorfällen

Als Roam-Ermittler musst du nachts arbeiten und die vom Unternehmen an dich übertragenen Aufgaben unauffällig erledigen. Finde wichtige Beweismittel und löse schwierige Fälle. Deine Identität ist zwar angsteinflössend, aber sie ist auch der beste Passierschein.

Bizarre Halluzinationen

Begib dich in das Gehirn anderer und auf eine Reise, um die wahre Natur der Ereignisse zu untersuchen. Voll von Unbekanntem, erlebe die dunkle Seite.

Die ultimative Antwort

Du solltest verstehen, dass es kein Zufall ist, dass du hierher zurückgekommen bist, sondern dass die Quelle all dessen die ultimative Antwort ist, die du herausfinden musst. Erfülle deinen Auftrag, oder …"