Demo von Karma: The Dark World verfügbar

Wired Productions und Pollard Studio geben bekannt, dass eine Demo von "Karma: The Dark World" erschienen ist. Der spielbare Appetithappen kann bereits für sämtliche Plattformen heruntergeladen werden.

Gleichzeitig stimmt uns ein neuer Trailer fast eine Minute lang auf die Demo von "Karma: The Dark World" ein. Dieser macht mit einigen packenden Sequenzen durchaus neugierig.

"Karma: The Dark World" spielt in einem dystopischen Ostdeutschland im Jahr 1984, welches von der allmächtigen Leviathan Corporation durch Massenüberwachung, soziale Kontrolle und bewusstseinsverändernde Drogen regiert wird. Als Spionageagent Daniel McGovern untersuchen wir darin im Auftrag des Leviathan-Ideenbüros Verdächtige, tauchen in ihr Bewusstsein ein und entdecken verstörende Wahrheiten. Während dabei die Grenzen zwischen Realität und Gedankenwelt verschwimmen, wird unser Verstand auf die Probe gestellt.

"Karma: The Dark World" erscheint am 27. März für PS5 und den PC. Microsofts Xbox Series X soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls versorgt werden.