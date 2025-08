Karma: The Dark World im September auch für Xbox

Publisher Wired Productions und Entwickler Pollard Studio haben jetzt auch einen Termin für die Xbox-Umsetzung von "Karma: The Dark World" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns hier noch bis September gedulden.

Konkret ist "Karma: The Dark World" ab 10. September auch für Xbox Series X erhältlich. Einen neuen Release Date Trailer zu der Portierung bekommen wir sogar schon jetzt gezeigt. Darin stimmt man uns fast eineinhalb Minuten lang mit packenden Sequenzen hauptsächlich auf die Story ein.

Ausserdem erklärt Wired Productions, dass "Karma: The Dark World" auf Xbox Series X über ein exklusives Feature verfügen wird. So ist im Foto-Modus ein grüner Kamerafilter vorhanden, der in den übrigen Fassungen nicht vorzufinden ist.

"Karma: The Dark World" ist bereits seit 27. März für PS5 und den PC erhältlich.