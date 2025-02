Karma: The Dark World hat ein Release-Termin

"Karma: The Dark World" vom Publisher Wired Productions und dem Indie-Entwickler Pollard Studio erscheint am 27. März 2025 offiziell und exklusiv für PlayStation 5 und PC.

Zur Feier der Bekanntgabe des Erscheinungstermins gibt es nun den zweiten Teil von "Karmas" Trailer-Trilogie - mit dem eindringlichen neuen Song "Into the Mist", geschrieben und gespielt von Geng Li. Der Trailer konzentriert sich auf die atemberaubenden Bilder, die surrealen Umgebungen und die emotionsgeladene Geschichte, die von einigen der den besten Filmemacher inspiriert wurde und an jeder Ecke schockierende Wendungen bietet. Der Trailer stellt zudem zentrale Charaktere vor und stellt die Frage: "Wenn jeder Schatten ein Geheimnis verbirgt, wem kann man dann vertrauen?"

"Wired Productions hat sich schon immer für Geschichtenerzähler eingesetzt, die Grenzen überschreiten und fesselnde Erzählungen schaffen. Yonghe Wang und das Team von Pollard Studio haben die Messlatte höher gelegt und eine Achterbahnfahrt der Sinne in einem abstrakten, surrealen, düsteren und doch eindringlich schönen cineastischen Spiele-Meisterwerk abgeliefert. Wenn Kojima, Christopher Nolan und der verstorbene und grossartige David Lynch jemals die Chance hätten, an einem Projekt aus China zu arbeiten, könnte KARMA: The Dark World das Endergebnis sein."

Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions

"Karma: The Dark World" wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox erscheinen, weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.