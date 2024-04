Karma: The Dark World vorgestellt

Der psychologische Thriller "Karma: The Dark World", der vom bahnbrechenden chinesischen Entwickler Pollard Studio entwickelt wird, wurde im Rahmen der Wired Direct '24 angekündigt. Der neue Titel erforscht, was im Bereich des narrativen Designs und der Technologie möglich ist, und bietet verblüffende Konzepte mit visuellen Elementen der nächsten Generation, die ein wahres filmisches Meisterwerk schaffen.

Der Schauplatz ist Ostdeutschland im Jahr 1984, in einer dystopischen Welt, die von der Leviathan Corporation beherrscht wird. "Karma" entführt euch in eine Welt, in der verdrehte Kreationen ausserhalb des Sichtfeldes lauern und jeder Schatten ein Geheimnis birgt. Entdeckt die Wahrheit in einer dunklen Geschichte über Liebe, Verlust und Täuschung.

"Ich habe in Karma: The Dark World etwas ganz Besonderes gesehen. Es weckt Emotionen und provoziert die Spieler, zu denken, zu fühlen und alles zu hinterfragen. Pollard Studio wollte ein intensives cineastisches Erlebnis schaffen, und ich freue mich, dass wir so eng mit ihnen zusammenarbeiten können. Es ist wirklich ein aufregendes Spiel, von dem ich es kaum erwarten kann, mehr zu enthüllen."

Leo Zullo, Managing Director des Publishers Wired Productions