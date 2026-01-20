Karous kommt in dieser Woche auch für den PC

Entwickler RS34 hat einen Releasetermin für die PC-Umsetzung von "Karous" verkündet. Demnach ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

So erscheint die PC-Fassung von "Karous" schon übermorgen. Da gleichzeitig nichts zu technischen oder inhaltlichen Unterschieden zu den andern Versionen gesagt wird, gehen wir von einer originalgetreuen Portierung aus.

Gleichzeitig wird uns der mittlerweile dritte offizielle Trailer zu "Karous" gezeigt. Dieser hat einen Umfang von fast vier Minuten und stellt primär die spielerischen Facetten des Shoot'em-Ups vor. Besonders Genrefans sollten hier voll auf ihre Kosten kommen.

"Karous" erschien in Japan bereits am 27. November 2025 für PS4, PS5 und Switch.