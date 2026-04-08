Devil May Cry 5 Kollaboration für Kazuma Kaneko's Tsukuyomi enthüllt

Der japanische Entwickler Colopl gab heute Details zu einer Zusammenarbeit mit Capcoms "Devil May Cry 5" für den kommenden Nintendo-Switch-Spiel "Kaneko's Tsukuyomi" bekannt.
In der Mitte der Spielhandlung werdet ihr auf die bekannten Teufelsjäger treffen: Dante, Nero und Vergil. Abhängig von euren Entscheidungen werdet ihr gegen diese Gegner in den Kampf ziehen. Die Teufelsjäger verfügen über grosse Kampfkraft und greifen euch mit starken, einzigartigen Fähigkeiten an. Während die Kämpfe fordernd sein werden, bringt ein Sieg über sie grosse Belohnungen.
Nach einem Sieg werden die Teufelsjäger Tsukuyomi als mächtige "Jinma"-Kartenverbündete beitreten. So könnt ihr die "Stylish Action" von "Devil May Cry 5" durch strategische Kartenschlachten erleben. Jeder Charakter verfügt über Karteneffekte, die ihre Eigenschaften aus dem Originalspiel nachempfinden:
Dante ("Stylish Rank"): Je mehr Treffer dem Gegner innerhalb eines Zuges zugefügt werden, desto höher steigt der Rang, was wiederum die Angriffskraft der Karten in eurer Hand erhöht.
Nero ("Exceed"): Wenn ihr diese Karte am Ende eines Zuges auf der Hand behaltet, kann die Angriffskraft von Nero in bis zu drei Stufen gesteigert werden.
Vergil ("Concentraiton"): Die Angriffskraft erhöht sich jedes Mal schrittweise in bis zu zehn Stufen, wenn ein Combo-Karteneffekt aktiviert wird.
"Kaneko's Tsukuyomi" wird am 23. April 2026 digital im Nintendo eShop erscheinen.*