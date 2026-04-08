Devil May Cry 5 Kollaboration für Kazuma Kaneko's Tsukuyomi enthüllt

Der japanische Entwickler Colopl gab heute Details zu einer Zusammenarbeit mit Capcoms "Devil May Cry 5" für den kommenden Nintendo-Switch-Spiel "Kaneko's Tsukuyomi" bekannt.

In der Mitte der Spielhandlung werdet ihr auf die bekannten Teufelsjäger treffen: Dante, Nero und Vergil. Abhängig von euren Entscheidungen werdet ihr gegen diese Gegner in den Kampf ziehen. Die Teufelsjäger verfügen über grosse Kampfkraft und greifen euch mit starken, einzigartigen Fähigkeiten an. Während die Kämpfe fordernd sein werden, bringt ein Sieg über sie grosse Belohnungen.

Nach einem Sieg werden die Teufelsjäger Tsukuyomi als mächtige "Jinma"-Kartenverbündete beitreten. So könnt ihr die "Stylish Action" von "Devil May Cry 5" durch strategische Kartenschlachten erleben. Jeder Charakter verfügt über Karteneffekte, die ihre Eigenschaften aus dem Originalspiel nachempfinden: