Keeper: Offizieller Auszeichnungstrailer

Entwickler Double Fine hat mittlerweile auch den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Keeper" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus sehenswerten In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Man erklärt uns also im Prinzip kurz, knapp und präzise, was "Keeper" ausmacht.

Wir haben "Keeper" bereits ausführlich unter die Lupe genommen. Unseren umfangreichen Test zu dem Adventure findet ihr an dieser Stelle.

"Keeper" ist seit 17. Oktober für Xbox Series X und den PC erhältlich.