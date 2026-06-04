Kemuri: Hunt the Unseen: Erster Gameplay-Trailer

Lange war es still um "Kemuri: Hunt the Unseen" - jetzt hat Unseen aber den ersten Gameplay-Trailer zu dem Actiontitel veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über zwei Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen zu "Kemuri: Hunt the Unseen" geboten. Das Material stammt dabei von der PlayStation 5 Pro, wobei einige Kameraeinstellungen für den Trailer angepasst wurden .Insgesamt bekommen wir dadurch ein gutes Bild, was spielerisch und inhaltlich von dem Titel zu erwarten sein wird.

"Kemuri: Hunt the Unseen" war bei den Game Awards 2023 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Kemuri: Hunt the Unseen" erscheint im nächsten Jahr für PS5 und PC.