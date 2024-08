Infos zur Technik der Xbox-Versionen von Kena: Bridge of Spirits

Ember Lab hat sich jetzt in einem Interview zur technischen Seite der kommenden Xbox-Umsetzungen von "Kena: Bridge of Spirits" geäussert. Die Ausführungen lassen schonmal darauf schliessen, dass das Action-Adventure auch auf den beiden Microsoft-Konsolen hübsch aussehen wird.

So erklärt Ember Lab, dass "Kena: Bridge of Spirits" auf der Xbox Series X in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde laufen wird. Auf der Xbox Series S wird zwar auch 4K-Auflösung erreicht, jedoch nur bei 30 Bildern pro Sekunde.

Bei "Kena: Bridge of Spirits" handelt es sich um ein storybasiertes Action-Adventure mit einer eindrucksvollen visuellen Ästhetik, das Erkundung mit rasanten Kämpfen verbindet. Findet und erstellt euer Team aus bezaubernden Geistergefährten, die als Fäulnis bekannt sind, verbessert ihre Fähigkeiten und entdeckt neue Wege, die Umgebung zu manipulieren. In "Kena: Bridge of Spirits" gehen Action und Story nahtlos ineinander über und erschaffen so ein unvergessliches Erlebnis. Begleitet die junge Seelenführerin Kena auf ihrer Reise und deckt mit ihr die mysteriösen Hintergründe um den Untergang des Dorfes auf.

"Kena: Bridge of Spirits" erschien bereits am 21. September 2021 für PS4, PS5 und den PC. Xbox One und Xbox Series X werden am 15. August versorgt.