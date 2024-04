Kena: Bridge of Spirits auch für Xbox?

Es könnte sein, dass "Kena: Bridge of Spirits" bald auch für Xbox Series X veröffentlicht wird. Zumindest wurde jetzt ein erstes Anzeichen für eine entsprechende Portierung gesichtet.

So ist beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) ein Rating für "Kena: Bridge of Spirits" für Xbox Series X aufgetaucht. Besagte Ratings sind keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung, aber in der Regel ein zuverlässiger Indikator dafür.

Bei "Kena: Bridge of Spirits" handelt es sich um ein storybasiertes Action-Adventure mit einer eindrucksvollen visuellen Ästhetik, das Erkundung mit rasanten Kämpfen verbindet. Findet und erstellt euer Team aus bezaubernden Geistergefährten, die als Fäulnis bekannt sind, verbessert ihre Fähigkeiten und entdeckt neue Wege, die Umgebung zu manipulieren. In "Kena: Bridge of Spirits" gehen Action und Story nahtlos ineinander über und erschaffen so ein unvergessliches Erlebnis. Begleitet die junge Seelenführerin Kena auf ihrer Reise und deckt mit ihr die mysteriösen Hintergründe um den Untergang des Dorfes auf.

"Kena: Bridge of Spirits" erschien am 21. September 2021 für PS4, PS5 und den PC.