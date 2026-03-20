Kena: Bridge of Spirits: Erscheinungstermin für die Switch-2-Umsetzung

Publisher und Entwickler Ember Lab hat einen Releasetermin für die Switch-2-Portierung von "Kena: Bridge of Spirits" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So wird "Kena: Bridge of Spirits" schon am 26. März, also nächsten Donnerstag, auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Sämtliche Zusatzinhalte und Updates der anderen Versionen werden in der Umsetzung enthalten sein. Wir bekommen also das komplette Paket.

Einen Release Date Trailer zur Switch-2-Version von "Kena: Bridge of Spirits" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser zeigt uns 52 Sekunden lang überwiegend atmosphärische Gameplay-Impressionen.

"Kena: Bridge of Spirits" war Anfang des Monats auch für Switch 2 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Kena: Bridge of Spirits" erschien bereits am 21. September 2021 für PS4, PS5 und den PC. Xbox One und Xbox Series X wurden dann am 15. August 2024 versorgt.