Kena: Bridge of Spirits: Switch-2-Portierung angekündigt

Publisher und Entwickler Ember Lab hat eine Switch-2-Umsetzung von "Kena: Bridge of Spirits" in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon und das ist erfreulich nah.

Demnach wird "Kena: Bridge of Spirits" irgendwann im Frühjahr auch für Switch 2 veröffentlicht, wobei ein genauer Releasetermin natürlich noch folgen wird. Über eventuelle Unterschiede zu anderen Versionen des Action-Adventures wurde dagegen nichts gesagt.

Dafür wird uns jetzt schonmal ein Gameplay-Trailer zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Kena: Bridge of Spirits" gezeigt. Dieser bietet 35 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay.

"Kena: Bridge of Spirits" erschien bereits am 21. September 2021 für PS4, PS5 und den PC. Xbox One und Xbox Series X wurden dann am 15. August 2024 versorgt.