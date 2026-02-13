Kena: Scars of Kosmora für PS5 & PC enthüllt

Gleich zu Beginn des gestrigen State of Play wurde "Kena: Scars of Kosmora" für PS5 und PC enthüllt. Einen ersten Trailer hatte man auch zu bieten.

Wie der Name bereits vermuten lässt, haben wir es hier mit dem Nachfolger von "Kena: Bridge of Spirits" zu tun. Kena ist jetzt älter und als Geistführerin bekannt. In der Hoffnung, Antworten auf das Leiden zu finden, das sie schon ihr ganzes Leben lang erdulden musste, reist Kena auf die Insel Kosmora. Kosmora beherbergt unterschiedliche Kulturen und Regionen und ist voller verborgener Geheimnisse aus einer tragischen Vergangenheit.

Auf Kosmora wird Kena dann von einem mächtigen Geist konfrontiert, der ihren Stab zerbricht. Besagter Stab eines Geistführers ist sein Markenzeichen – sein Werkzeug, um Geistern zu helfen und mit ihnen zu kommunizieren. Kenas Stab hielt sie zusätzlich am Leben. Um zu überleben, muss Kena nun die vergessene Form der Geistführung von Kosmora akzeptieren, bei der Alchemie eingesetzt wird, um die Kraft der Elemente zu manipulieren.

"Kena: Scars of Kosmora" erscheint im weiteren Jahresverlauf.