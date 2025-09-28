Kentum für November angekündigt

Tlön Industries und V Publishing geben den Release von "Kentum" für den 06. November 2026 bekannt. Wer schon vorher in das als '2D-Craftervania Adventure' bezeichnete Survival-Spiel eintauchen will, hat in Form einer Demo die Gelegenheit dazu. In "Kentum" bauen wir als Klon von Kent mithilfe eines Roboters im Jahr 10'000 die Zivilisation wieder auf, das ganze auf den Plattformen PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Über Kentum

HILF, NACH EINEM 7.000-JÄHRIGEN NICKERCHEN DER MENSCHHEIT, WIEDER AUF DIE FÜSSE ZU KOMMEN

"Nach einem rekordverdächtigen Nickerchen, das mehrere Jahrtausende währte, findet Kent sich nur mit einem Stock und seinem Sinn für Humor bewaffnet im Jahr 10.000 wieder. Müde, hungrig und immer noch ein Arbeitnehmer muss er das Unbekannte erforschen, um die Maschinen zu erbauen, die sein kaputtes Weltraummodul in eine autarke Operationsbasis verwandeln. Bereite dich darauf vor, für dein Überleben zu fertigen und für deinen blühenden Erfolg zu automatisieren.

ERFORSCHE, SCANNE UND KATALOGISIERE

Entdecke die Wunder und die Kuriositäten einer weiten, sich stets verändernden Welt mit Flora, Fauna und Klimaereignissen, die dich zum Staunen bringen werden. Klassifiziere alle Tiere, Pflanzen und Mineralien, um die sich ändernden Jahreszeiten zu überleben. Wissen ist deine stärkste Waffe. Versuche jedoch nicht, dein Wissen gegen bestimmte Tiere einzusetzen, sonst WIRST du gefressen werden.

FERTIGE, SO VIEL DU KANNST

Verwende alle Materialien, die dir zur Verfügung stehen, um deine Basis aufzubauen. Beginne im Kleinen, indem du Knochen und Holz in Kohle umwandelst und Schrottteile zu Blechen umarbeitest, dann wirst du deine Basis langsam aber sicher zu einer vollwertigen, Ressourcen-generierenden Maschine ausbauen, die es mit jeder Fabrik in der Welt aufnehmen kann.

ÜBERLEBE... ODER AUCH NICHT! DU WIRST EH GEKLONT

Auch wenn Kent für alle Ewigkeit wiederbelebt wird, ändert das nichts an der Tatsache, dass es wirklich keinen Spass macht, zu sterben. Um nicht ständig ins Gras zu beissen, musst du auf die Jagd gehen und Nahrungsmittel sammeln, neue Rezepte finden und deine Kochkünste aufpolieren. Deine eigenen Bauernhöfe und Tiergehege zu bauen, ist dein Zugang zu einer dauerhaften Nahrungsquelle.

BAUE DIE HEIMATBASIS DEINER TRÄUME

Erweitere deine Heimatbasis und errichte ein automatisiertes System, damit du deine Produktionen vereinfachen und optimieren kannst, während du auf Erkundungstour gehst.

DURCHQUERE EXOTISCHE LOKALITÄTEN MIT STIL

Von belebten Dschungeln bis zu verlassenen Ruinen, durchquere die postapokalyptische Welt mit deinem Hoverboard, Gleiter, Enterhaken und mehr. Es liegt an dir, deinen Weg mit Abenteuerlust und Effizienz zu bestreiten."