KeokeN Interactive: Komplettes Team entlassen

Auch heute erreichen uns leider wieder unschöne Nachrichten über Entlassungen in der Videospielbranche. Diesmal ist KeokeN Interactive davon betroffen.

So ist zu vernehmen, dass bei KeokeN Interactive sogar das komplette Team entlassen wurde. Das offizielle Statement von Koen Deetman (CEO) und Paul Deetman (Managing Director) zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Mit gebrochenem Herzen mussten wir unser Team bei KeokeN entlassen, da direkt nach unserem Besuch auf der GDC nichts Substanzielles zustande kam. Wir haben leider alle unsere möglichen Optionen für Veröffentlichungen, Auftragsarbeiten und Co-Entwicklung ausgeschöpft. Es ist unsere oberste Priorität sicherzustellen, dass unser liebenswertes Team irgendwo anders ein neues Zuhause findet. Wenn Sie also eine Stelle in den Bereichen Programmierung, Tech Art, Portierung, Level Design, Audio, Animation, Produktion oder Büroleitung zu vergeben haben, kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen die allerbesten Leute vorstellen können, die in den letzten 10 Jahren das Herz von KeokeN waren. Paul und ich sind schwer angeschlagen, aber noch lange nicht besiegt. Es ist unsere persönliche Mission, KeokeN Stein für Stein wieder aufzubauen, wie wir es zuvor getan haben, im Namen unserer Leute und um das Erbe unserer Spiele fortzuführen. Es ist überdeutlich geworden, dass das Wichtigste für uns und unser Team ihr seid, unsere Community. Ihr spielt unsere Spiele, ihr bringt unsere Spiele zum Leuchten, ihr gebt uns das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, weil ihr an uns glaubt. Ihr habt uns in guten wie in schlechten Zeiten unterstützt, von unserem Kickstarter-Debüt in der Vergangenheit bis zu unserem jüngsten Video, in dem wir um Hilfe bitten. Dank euch haben wir Millionen von Menschen erreicht. Wir haben euch immer gebraucht und werden es auch weiterhin tun. Persönlich bereiten wir demnächst eine Kickstarter-Aktion für unser mit Spannung erwartetes 'Deliver Us Home' vor. Dies ist ein kleiner Schritt für KeokeN, ein grosser Sprung für 'Deliver Us Home'. Ein Spiel, das wir für euch und mit euch entwickeln werden."