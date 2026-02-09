Kernel Hearts auch für Konsole

Publisher Whitethorn Games und Entwickler Ephemera haben Konsolenversionen von "Kernel Hearts" bestätigt. Eine spielbare Demo für den PC hat sogar schon einen Termin.

Demnach wird "Kernel Hearts" auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2 erscheinen. Eine PC-Version des Action-Rollenspiels war ja schon länger in Aussicht gestellt gewesen. Ob irgendwelche inhaltlichen oder technischen unterschiede zwischen den einzelnen Versionen besehen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Gleichzeitig wurde eine spielbare Demo von "Kernel Hearts" für den PC in Aussicht gestellt. Sie wird ab 31. März verfügbar sein.

"Kernel Hearts" erscheint damit im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.