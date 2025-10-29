KIBORG bekommt Switch Release-Termin

Nachdem Sobaka Studio im April dieses Jahres "KIBORG" für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlichte, steht nun der Launch auf der Nintendo Switch an. Bedient wird Nintendos Handheld am 09. Dezember 2025. In dem Rogue-lite Beat'em up finden wir uns mit zahlreichen kybernetischen Implantaten im Gefängnis wieder, wo wir mit einer brutalen Reality-Show die Chance auf Freiheit erhalten. Hier gibt es den Nintendo Switch Trailer und eine Einführung in das Spiel in schwarz auf weiss:

Über KIBORG

KÄMPFE UM DEINE FREIHEIT

"In der Zukunft kann dich nicht einmal der Tod befreien. Wenn ein Verbrecher während seiner Strafe stirbt, wird er rekonstruiert, um zu seinem Leiden zurückzukehren. Du verbüsst eine 1300-jährige Strafe auf einem fernen Gefängnisplaneten für Verbrechen, die du nicht begangen hast. Deine einzige Hoffnung ist eine berüchtigte Reality-Show namens „Das letzte Ticket“. Die Regeln sind einfach: Auf dem Dach des Gefängnisses befindet sich ein Shuttle, und wenn du dich durch die Horden anderer Gefangener kämpfst und es rechtzeitig erreichst, wirst du freigelassen.

KEINE KOMPROMISSE

KIBORG ist eine einzigartige Mischung aus Old-School Beat'em up, Shooter und Rogue-like. Die Kämpfe sind schnell, brutal und tödlich. Wenn du auf Blut und Gewalt aus bist, bist du hier genau richtig. Gliedmassen werden abgetrennt, Köpfe explodieren und kybernetische Kerne werden aus den noch lebenden Körpern deiner Feinde gerissen. Es gibt Dutzende von Gegnertypen mit einzigartigen Fähigkeiten und Taktiken, die kombiniert werden, um Hunderte von herausfordernden Begegnungen zu schaffen.

RIESIGE BUILD-VIELFALT

Ersetze deine Körperteile durch verschiedene Sets von kybernetischen Implantaten, die deinen Spielstil verändern. Füge Hunderte von Aufwertungen hinzu, um ihre Kraft zu steigern, und wende Dutzende von Mutationen an, um die tödlichsten Synergien zu schaffen. Verwende eine Vielzahl von Nahkampfwaffen und Schusswaffen aller Art. Nutze Kombos und Spezialangriffe, um deine Feinde zu vernichten. Es gibt Millionen von möglichen Kombinationen und Dutzende von lohnenden Builds zu entdecken."