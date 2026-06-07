Kick erscheint Ende Juli

Der Solo-Entwickler nospacelost und der Indie-Publisher Shoreline Games haben heute angekündigt, dass das von Anime inspirierte Slice-of-Life-Side-Scrolling-Spiel "Kick" am 30. Juli 2026 für den PC erscheinen wird.

Um euch einen Eindruck vom Abenteuer zu geben, das euch im nächsten Monat erwartet, wird vom 15. bis 22. Juni eine spielbare Demo für "Kick" verfügbar sein.

Die Demo bietet einen Einblick in das Gameplay und gewährt Zugang zum Tutorial von "Kick". Dort könnt ihr die Grundlagen erlernen und euch mit euren Fussballfähigkeiten vertraut machen. Zudem enthält sie das erste Level, in dem ihr durch eine Nachbarschaft voller Fussgänger lauft, denen ihr ausweichen müsst, und Trick-Moves meistert.

"Peter hat mit Kick etwas Besonderes geschaffen, ein herzliches und stilvolles Abenteuer, bei dessen Umsetzung wir gerne helfen, und wir freuen uns mitzuteilen, dass ihr ab dem nächsten Monat das vollständige Spiel erleben könnt!"

Keith Kawamura, CEO von Shoreline Games

"Kick ist ein Spiel über die kleinen, übersehenen Momente der Kindheit, die Freiheit, die Welt nur mit einem Fussball an euren Füssen zu erkunden. Ich hoffe, ihr geniesst den kleinen Teil der Reise von The Kid, der im Rahmen des Steam Next Fest spielbar ist, und ich kann die vollständige Veröffentlichung im Juli kaum erwarten."

Nospacelost