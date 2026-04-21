Neues Schweizer Spiel angekündigt

Solo-Entwickler nospacelost und Indie-Publisher Shoreline Games haben heute das Side-Scrolling-Spiel "Kick" für PC enthüllt. In "Kick" dribbelt ihr auf dem Weg zur Schule einen Fussball, während ihr durch verschiedene Level kickt, springt und rennt. Dabei meidet ihr zerbrechliche Gegenstände, sammelt neue Skins für euren Ball und geniesst die nostalgische Kindheitsfreude, die ganze Welt als euren Spielplatz zu sehen.

Mit Fussgängern, denen ihr ausweichen müsst, und Hindernissen, die es zu umgehen gilt, fordert "Kick" euch heraus, die Kunst der Fussballphysik zu meistern – indem ihr den Ball genau im richtigen Winkel kickt, um sicherzustellen, dass euer Trick exakt so landet, wie ihr es geplant habt. Von belebten Strassen und malerischen Stränden bis hin zu schattigen Unterführungen und weitläufigen Parks führt euch die Geschichte von Kick durch den Morgen des Kindes, während ihr Zeit damit verbringt, eure Fähigkeiten im Park zu üben, etwas schneller rennt, um den Zug zu erwischen, und ausgetretene Abkürzungen nehmt, um Sekunden von eurer Reisezeit einzusparen.

Neben Münzen zum Sammeln, Herausforderungen zum Abschliessen sowie Fussball-Skins und Flaggen zum Freischalten gibt es eine ganze Welt zu entdecken, während ihr mit eurem hündischen Begleiter und dem Fussball im Schlepptau gegen die Schulglocke antretet.

"Wir freuen uns, dass Kick Teil der Shoreline-Familie wird. Die Einfachheit eines Jungen, der einen Ball kickt, hat uns sofort in den Bann gezogen. Die Nostalgie, einen Fussball herumzukicken, können viele von uns nachempfinden, und wir hoffen, dass es euch gefällt, bald mit uns einen Schritt zurück in der Zeit zu machen."

Keith Kawamura, CEO von Shoreline Games

"Kick war in den letzten Jahren ein Herzensprojekt, und ich bin froh, es endlich mit der Welt zu teilen. Ich wollte ein Spiel erschaffen, in dem ihr euch verlieren könnt, ohne Bedrohung, ohne Gefahr, nur ein Junge, sein Ball und der nächste Trick, den ihr vorführen werdet."

Peter Soerensen, Gründer von nospacelost