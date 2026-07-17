Schweizer Spiel Kick verschoben

Der Solo-Entwickler nospacelost hat heute bestätigt, dass das gemütliche Side-Scrolling- und Slice-of-Life-Abenteuer "Kick" im November 2026 auf Steam erscheinen wird. Das neue Veröffentlichungsfenster wurde während des heutigen Convergence Showcase bekannt gegeben.

Nach einem Sommer, in dem Kick bei IGN Live präsentiert wurde und euch mit einer ersten spielbaren Demo während des Steam Next Fest auf die Probe stellte, hat nospacelost beschlossen, die Aufstellung zu ändern und dem Spiel im November einen klareren Weg zum Ziel zu geben.

Dieser Schritt gibt Kick in den kommenden Monaten mehr Raum, um Dynamik aufzubauen, damit das Spiel bereit ist, wenn "The Kid" seine Schuhe schnürt.

"Die Reaktion auf Kick in diesem Sommer war positiv, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten noch mehr von euch in die Welt von nospacelost einzuführen, bevor Kick später in diesem Jahr erscheint."

Keith Kawamura, CEO von Shoreline Games

Der Debüttitel des Solo-Entwicklers nospacelost erscheint auf Steam und bietet euch die Möglichkeit, durch japanisch inspirierte Landschaften zu rennen, in denen es Hindernisse zu überwinden und Fussball-Herausforderungen zu meistern gilt. In der Geschichte von Kick werdet ihr auf Strassen, an Stränden, in Unterführungen und in Parks eure Fähigkeiten trainieren, rennen, um den Zug zu erreichen, und Abkürzungen nehmen, um Zeit zu sparen, alles in der Hoffnung, vor der Schulglocke anzukommen.

"Bei Kick ging es schon immer um die kleinen, übersehenen Momente der Kindheit. Die Reaktion auf das Spiel und die Demo hat mir viel bedeutet, und ich freue mich darauf, auf den November hinzuarbeiten und euch die Reise von The Kid erleben zu lassen."

nospacelost