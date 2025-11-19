Kill It With Fire 2: Erscheinungstermin bekannt

Publisher tinyBuild und Entwickler Casey Donnellan Games haben einen Erscheinungstermin für "Kill It With Fire 2" verkündet. Demnach ist es tatsächlich schon nächste Woche soweit.

Konkret ist "Kill It With Fire 2" nämlich bereits ab 25. November erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben.

Die freudige Nachricht wird von einem flotten Release Date Trailer zu "Kill It With Fire 2" begleitet. Dieser stimmt uns 29 Sekunden lang auf das Spiel ein. Darin erweitert man bekanntlich das Chaos des Vorgängers um interdimensionale Schauplätze und einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Die Geschichte folgt einer Gruppe von Exterminatoren, welche Spinnen durch verschiedene Zeitebenen und Welten verfolgen und dabei modernste Ausrüstung einsetzen.

"Kill It With Fire 2" ist auf dem PC seit dem 16. April 2024 im Early Access.