Square Enix ht einen Closed Beta Test zu "Killer Inn" angekündigt. Er findet sogar noch in diesem Monat statt.

Der Closed Beta Test beginnt schon am Samstag, den 26. Juli um 0:01 Uhr und registrierte Spieler können mit etwas Glück zu den Ersten gehören, die "Killer Inn" erleben dürfen. Er läuft bis Dienstag, 29. Juli, 0:01 Uhr und fokussiert sich primär auf Netzwerkfunktionen und Serverleistung. Anmeldungen für die Teilnahme sind an dieser Stelle möglich. Zusätzlich bittet Square Enix die Spieler, ihr Gameplay-Feedback über eine während des Closed Beta Tests bereitgestellte Umfrage zu teilen. Weitere Beta-Tests sind geplant.

In "Killer Inn" folgen 24 Spiele der Einladung der geheimnisvollen Schattenorganisation Astra in ein abgelegenes Schloss – angelockt vom Versprechen grosser Reichtümer. Ihnen werden zufällig und im Geheimen eine von zwei Rollen zugewiesen: Wölfe, deren Mission es ist, zu jagen und zu töten. Oder Lämmer, deren Aufgabe es ist, das Blutbad zu überleben bzw. zu versuchen aus dem Schloss zu fliehen. Es gilt jede Waffe, jedes Hilfsmittel und jeden Hinweis im Arsenal zu nutzen, um zu überleben und am Ende zu gewinnen. Die Mörder halten sich verborgen und Spieler müssen alles hinterfragen, selbst ihre Verbündeten. Am Ende der Nacht müssen alle Teilnehmer um ihr Überleben kämpfen und/oder aus dem Irrsinn entkommen.

"Killer Inn" ist für den PC in Entwicklung.