Killer Inn: Termin für den Early-Access-Start bekannt

Square Enix hat einen Termin für den Early-Access-Start von "Killer Inn" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis Februar gedulden.

So beginnt der Early Access von "Killer Inn" am 12. Februar auf dem PC. Dadurch möchte das Entwicklerteam in erster Linie das Feedback der Spieler einholen, um das Murder‑Mystery‑Actionspiel bis zur offiziellen Veröffentlichung weiter zu optimieren.

Schon jetzt macht uns ein neuer Trailer über zwei Minuten lang den Early-Access-Start von "Killer Inn" schmackhaft und erklärt uns etwa auch noch einmal dessen spielerisches Grundgerüst. In "Killer Inn" folgen nämlich 24 Spieler der Einladung der mysteriösen Schattenorganisation Astra in ein abgelegenes Schloss – angelockt vom Versprechen unermesslicher Reichtümer. Ihnen werden dort zufällig und im Geheimen eine von zwei Rollen zugewiesen: Wölfe, deren Mission es stets ist, zu jagen und zu töten. Oder Lämmer, deren Aufgabe es ist, das Blutbad zu überleben, oder zu versuchen aus dem Schloss zu entkommen.

"Killer Inn" war im Juni 2025 beim Summer Game Fest enthüllt worden.