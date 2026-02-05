Killer Inn: Free-Stay-Weekend angekündigt

Square Enix hat ein sogenanntes Free-Stay-Weekend für "Killer Inn" angekündigt. Dieses soll uns primär auf den kurz danach beginnenden Early Access einstimmen.

Besagtes Free-Stay-Weekend für "Killer Inn" beginnt demnach schon morgen um 23 Uhr und endet am Montag, den 9. Februar um 22:59 Uhr. Jeder, der daran oder an früheren Closed‑Beta‑Tests teilgenommen hat, erhält übrigens zum Early‑Access‑Start einen speziellen Waffen‑Skin und ein Namens‑Banner.

Bereits letzte Woche war bekannt geworden, dass "Killer Inn" am 12. Februar in den Early Access startet. Unsere damalige News zu dem Thema mit vielen zusätzlichen Informationen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Killer Inn" ist für den PC in der Mache. Für die Vollversion gibt es bisher noch keinen Releasetermin.