Square Enix stellt Killer Inn vor

Publisher Square Enix und Entwickler Tactic Studios haben mit "Killer Inn" ihr neues PC-Spiel präsentiert. Bei dem Social Deduction Spiel müssen sich "Wölfe" und "Lämmer" gegenseitig töten oder entlarven. Das Konzept erinnert an das beliebte Partyspiel "Werwolf" als Multiplayer Action Game und weist mit 24 Spielern auf der Map eine unübliche Gruppengrösse auf. Am besten greifbar ist der Online-PvP Third-Person-Shooter wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat, hier seht ihr den Trailer:

Über Killer Inn

"Eine Leiche wurde gefunden ... und jeder könnte der Mörder sein.

Willkommen in den heiligen Hallen von KILLER INN. Du gehörst zu den wenigen Auserwählten, die eine Nacht lang an einem Spiel voller Tod, Täuschung und Detektivarbeit teilnehmen.

Erhältst du die Rolle eines Wolfs, der im Schutz der Schatten jagt? Oder wirst du ein Lamm, das jedoch über die Fähigkeit und den Willen verfügt, sich zu wehren?

Vertraue niemandem. Stelle alles infrage. Die Mörder sind Wölfe im Schafspelz – und selbst deine treuesten „Verbündeten“ sind nicht vor Verdacht gefeit.

Lass dich von niemandem täuschen.

Asymmetrisch × Mörder-Mystery × Action-Shooter

Wer hat Angst vorm bösen Wolf?

24 Teilnehmer nehmen eine Nacht lang an einem Mörder-Mystery-Spiel teil. Einige übernehmen die Rolle von Wölfen, während die anderen als Lämmer spielen.

Die Wölfe müssen sich unerkannt unter die Lämmer mischen, ihre wahren Absichten verbergen und im richtigen Augenblick zuschlagen. Aber keine Sorge, werte Lämmer, zahlenmässig seid ihr im Vorteil.

Das Chaos regiert, jeder verdächtigt jeden und brutale und blutige Faustkämpfe stehen auf der Tagesordnung. Wir versprechen allen Teilnehmern die Nacht ihres Lebens – auch wenn es für einige möglicherweise die letzte sein wird ...

Hinweise führen dich zur Wahrheit

An jedem Tatort bleiben Hinweise zurück: Haare, Fingerabdrücke, Blut, Kleidung ...

Auf wen deuten die Hinweise hin? Je mehr Hinweise du findest, desto weiter kannst du den Kreis der Verdächtigen einschränken.

Die Regeln

Du musst nur eines tun, um zu gewinnen: das gegnerische Team auslöschen!

Zwischen Lämmern und Wölfen entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. Wer wird schlussendlich siegen? Die Lämmer, die zahlenmässig überlegen sind, oder die Wölfe, die sich unerkannt unter die Herde mischen können?

Für besonders gewitzte Lämmer gibt es allerdings einen alternativen Weg zum Sieg: die Flucht.

Schaffst du es, aus dem Schloss zu entkommen? Du musst nur die Schlüssel zum Hafentor finden und den Anker lichten. Kein Problem, oder? Aber kannst du wirklich allen trauen, die dich bei deinen Bemühungen unterstützen?

Kämpfe ums Überleben

Vergiss Abstimmungen und Anschuldigungen. Sobald du den Täter identifiziert hast, wird es Zeit für einen Kampf. Wenn du stark bist oder dich geschickt anstellst, überlebst du. Wenn nicht? Dann endest du nur als eine weitere Leiche.

Töte auf deine Weise

Im Schloss sind eine Reihe von Gegenständen versteckt: – Schuss- und Nahkampfwaffen verleihen dir im Kampf einen Vorteil – Fallen und Gifte eignen sich wunderbar für Morde – Rüstungen und Gasmasken bieten dir Schutz

Es gibt keine Taktik, die den Sieg garantiert. Der Weg zum Sieg wird durch deinen Spielstil bestimmt.

Konzentriere dich

Schärfe deine Sinne und spüre, wie deine Umgebung zum Leben erwacht. Wenn du dich konzentrierst, kannst du die Fussspuren eines Mörders, Patronenhülsen und Glasscherben sehen und vielleicht sogar Geräusche durch Wände hindurch wahrnehmen.

Realistischer Sprachchat mit 3D-Audio

Du willst ein vertrauliches Gespräch führen? Dann geh in ein Zimmer und mach die Tür zu. KILLER INN verwendet einen 3D-Audio-Sprachchat, der berücksichtigt, wo Spieler sich aufhalten, wie weit sie voneinander entfernt sind und was um sie herum geschieht. Du bist kein Sprachchat-Fan? Dann kommuniziere mit einer grossen Auswahl an Emotes und Stickern.

Einzigartige Charaktere, zahllose Strategien

Wer möchtest du sein? Entdecke neue Seiten an dir und schlüpfe in jede Rolle, die du möchtest. Alle Charaktere verfügen über einzigartige Fähigkeiten. Bist du ein lautloser Schleicher, eine erfahrene Spürnase oder vielleicht sogar ein Meisterdieb? Passe deine Strategie an die Fähigkeiten deines Charakters an und hol dir den Sieg.

Spiele allein, zu zweit, zu dritt oder als Gruppe!

Egal, ob du allein oder mit deinen Freunden im Schlepptau aufkreuzt – dich erwartet das Spiel deines Lebens. Werde Teil einer abgebrühten Gruppe von Detektiven oder gründe ein verschlagenes Wolfsrudel. Über den Sprachchat kannst du dich auch dann mit den Mitgliedern deiner Gruppe koordinieren, wenn ihr im Spiel weit voneinander entfernt seid."