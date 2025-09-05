Killer Inn: Zweite geschlossene Beta angekündigt

Square Enix stellt eine zweite geschlossene Beta zu "Killer Inn" in Aussicht. Die erste hatte im Juli stattgefunden.

Besagte zweite geschlossene Beta zu "Killer Inn" findet von Freitag, 3. Oktober 2025 um zwölf Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 um 11:59 Uhr statt. Registrierungen dafür sind bereits an dieser Stelle möglich. Neu registrierte Spieler werden am Mittwoch, dem 1. Oktober, über ihre Teilnahmeberechtigung informiert.

Nach dem ersten Closed Beta Test zu "Killer Inn" wurden auf Grundlage des Feedbacks der Spieler mehrere Updates implementiert, darunter etwa eine Neubewertung bestimmter Spielelemente, Anpassungen der Balance und die Ergänzung neuer Funktionen. Während der zweiten geschlossenen Beta werden die Spieler wieder eingeladen, ihr Feedback zu geben, um das Spiel weiter zu aktualisieren und zu verfeinern.

Darüber hinaus können Besucher der Tokyo Game Show am Stand von Square Enix eine Vorschau auf diese Version des Spiels sehen. Wer "Killer Inn" dort spielt, erhält einen Einladungscode zur zweiten geschlossenen Beta, mit dem am öffentlichen Test teilgenommen werden kann.

"Killer Inn" ist für den PC in Entwicklung., hat aber noch keinen Releasetermin.