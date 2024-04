Weiteres Update für Killer Instinct

Iron Galaxy hat ein neues Update für sein "Killer Instinct" veröffentlicht. Was sich damit ändert, hat man gleichzeitig auch verraten.

Durch das jüngste Update für "Killer Instinct" ist Cross-Play nun auch in Ranglistenspielen möglich. Ausserdem ist die frische Stage "Debug Void" hinzugekommen. Die Entwickler haben zudem das Blockieren von anderen Spielern erweitert. Wer sich für sämtliche Details interessiert, sei hiermit an die offiziellen englischen Patchnotes verwiesen.

Die erste Season in "Killer Instinct" startete am 22. November 2013, also simultan zum Launch der Xbox One. Die PC-Fassung folgte am 29. März 2016 und die Xbox Series X wurde schliesslich am 28. November 2023 versorgt.