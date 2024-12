Killing Floor 3 terminiert

Tripwire Interactive hat auf den Game Awards ein Releasefenster für "Killing Floor 3" verkündet. So gab man ein konkreten Monat bekannt.

Demnach ist "Killing Floor 3" im März 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Trailer begleitet die Terminierung. Ausserdem erfahren wir, dass Crossplay auf sämtlichen Plattformen möglich sein wird.

Bei "Killing Floor 3" handelt es sich um den nächsten Teil der Koop-Action-Horror-FPS-Reihe. Wir schreiben darin das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in "Killing Floor 2", und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee geschaffen: eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten, die Zeds.

Das Einzige, was zwischen diesen Kreationen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall. In diesem intensiven Ego-Shooter schlüpfen wir in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpfen uns mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, überstehen unerbittliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Arsenal auf.