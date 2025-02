Killing Floor 3 wird PS5 Pro Enhanced sein

Tripwire Interactive hat mittlerweile bestätigt, dass auch "Killing Floor 3" von den Vorzügen der PlayStation 5 Pro profitieren wird. Somit können wir auf dieser Konsole schon zum Launch eine aufgehübschte Version des Horror-Shooters geniessen.

Genaue Details zum PS5-Pro-Patch für "Killing Floor 3" liegen noch nicht vor. Aber erfahrungsgemäss ist davon auszugehen, dass der Horror-Shooter auf der Sony-Konsole mit schickeren Texturen und kürzeren Ladezeiten laufen dürfte.

Bei "Killing Floor 3" handelt es sich um den nächsten Teil der Koop-Action-Horror-FPS-Reihe. Wir schreiben darin das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in "Killing Floor 2", und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee geschaffen: eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten, die Zeds.

Das Einzige, was zwischen diesen Kreationen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall. In diesem intensiven Ego-Shooter schlüpfen wir in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpfen uns mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, überstehen unerbittliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Arsenal auf.

"Killing Floor 3" erscheint am 25. März für PS5, Xbox Series X und den PC.