Killing Floor 3: Neues Dev-Diary

Tripwire Interactive hat ein neues Dev-Diary für "Killing Floor 3" veröffentlicht. Das mit Spannung erwartete nächste Kapitel der "Killing Floor-Reihe" erscheint weltweit am 24. Juli.

Dieses letzte Video der Reihe gewährt den Fans einen Blick hinter die Kulissen, um die Inspirationen für das düstere, futuristische Setting zu sehen und zu hören, wie das Entwicklerteam es durch das Map- und Zed-Design, den brutalen Metal-Soundtrack und das derbe Audio-Design zum Leben erweckt. Das Video wirft auch einen ersten Blick auf die Inhalte, die nach der Veröffentlichung des Spiels entwickelt werden, und setzt damit die lange Tradition des Entwicklers fort, umfassenden Live-Support für seine Titel zu bieten.

"Killing Floor 3" ist der nächste Teil der legendären Koop-Action-Horror-FPS-Reihe. Im Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2, hat der Megakonzern Horzine die ultimative Armee geschaffen: die Zeds, eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten. Das Einzige, was zwischen diesen höllischen Kreaturen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall. In diesem intensiven Ego-Shooter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpfen sich mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, überstehen unerbittliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Arsenal auf.

"Killing Floor 3" erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S5.