Killing Floor 3 erscheint Ende März

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive haben heute bekannt gegeben, dass "Killing Floor 3" weltweit am 25. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird. Zur Feier der Ankündigung hat Tripwire das nächste Video seiner Zed-Enthüllungsserie veröffentlicht, das sich auf die neue und tödliche Siren konzentriert.

"Killing Floor 3" ist der nächste Teil der legendären Koop-Action-/Horror-FPS-Reihe. Man schreibt das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen von "Killing Floor 2", und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee erschaffen: eine gehorsame Horde bio-engineerter Monstrositäten, genannt Zeds. Die einzige Hoffnung der Menschheit ist die rebellische Gruppe Nightfall, die sich diesen höllischen Kreaturen entgegenstellt. In diesem intensiven First-Person-Shooter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten, kämpfen gemeinsam mit bis zu fünf Teamkameraden in einer vom Krieg gezeichneten, dystopischen Zukunft gegen unaufhörliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Waffenarsenal auf.